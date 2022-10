Spectacolul de dans si proiectia de scurtmetraje "Work in Progress", la Sfantu Gheorghe

Spectacolul de dans si proiectia de scurtmetraje "Work in Progress", avand ca tema locul muncii in viata oamenilor si modul in care munca le modeleaza viata, vor fi prezentate sambata la Sfantu Gheorghe.Potrivit organizatorilor, spectacolul "Work in Progress" surprinde fragmente din vietile a doua femei, Ela si Ina, structurate in jurul unui punct central - munca lor."Ela este angajata a Companiei si asteapta promovarea promisa, iar Ina este in training pentru a-i lua locul. Intr-un univers ... citeste toata stirea