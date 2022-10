Sud-Estul Transilvaniei in lucrari reprezentative

Publicarea documentelor si a interpretarilor acestora privind istoria, cultura si spiritualitatea sud-estului Transilvaniei este un demers reprezentativ pentru Editura Eurocarpatica din Sfantu Gheorghe. Astfel, aparitia editoriala Romanii din Treiscaune, Ciuc, Giurgeu si Odorhei in presa din Transilvania pana in anul 1918 se inscrie in proiectul de anvergura "Promovarea identitatii romanesti din sud-estul Transilvaniei prin lucrari reprezentative", cu sustinere guvernamentala. Editia ingrijita ... citeste toata stirea