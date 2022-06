Tabara interetnica de teatru la Valea Crisului; inscrieri pana pe 10 iulie

Teatrul Independent Osono si Scoala Populara de Arte si Meserii din Sfantu Gheorghe vor organiza in aceasta vara cea de-a saptea editie a Taberei interetnice de teatru, cu scopul de a crea un spatiu de intalnire si de cunoastere pentru tinerii romani si maghiari.Tabara va avea loc in perioada 24-28 iulie in localitatea Valea Crisului din judetul Covasna, iar la aceasta pot participa tineri pasionati de teatru care au implinit varsta de 15 ani.Atelierele vor fi conduse de Fazakas Misi, ... citeste toata stirea