TAM, nominalizat la Gala Premiilor Radio Romania Cultural 2022

Teatrul "Andrei Muresanu" (TAM) din Sfantu Gheorghe este nominalizat la Gala Premiilor Radio Romania Cultural 2022, la categoria "Teatru", cu spectacolul "Consimtamant" de Evan Placey, in regia lui Radu Afrim."Multumesc Radio Romania Cultural pentru nominalizarea 'Consimtamant' la cel mai bun spectacol. L-am regizat la TAM (2021) cu actori si elevi incredibil de talentati din Brasov si Sfantu Gheorghe. Ma bucur sa fim nominalizati in compania unui spectacol produs de un teatru la care am ... citeste toata stirea