TAM, premiat la Gala Premiilor Radio Romania Cultural de anul acesta

Luni, 18 aprilie 2022, a avut loc cea de-a XXI-a editie a Galei Premiilor Radio Romania Cultural, in cadrul careia Teatrul "Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe a primit premiul pentru Teatru, pentru anul 2021, acordat pentru productia "Consimtamant" de Evan Placey, regia Radu Afrim.Teatrul "Andrei Muresanu" se afirma din ce in ce mai puternic ca o institutie de cultura reprezentativa nu doar la nivelul judetului Covasna, ci la nivelul intregii tari. Spectacolele pe care le produce ajung in ... citeste toata stirea