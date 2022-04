Tanar covasnean, debut in revista "Romania literara"

In paginile revistei "Romania literara" cu numarul 15/2022, se regasesc versurile scrise de un tanar covasnean, Ioan Stroia. Acesta este de loc din satul Ladauti, comuna Barcani, iar acum este masterand la Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica din Cluj. Redactorii revistei "Romania literara" spun ca duhul lui Nichita Stanescu pare sa fi coborat asupra versurilor scrise de tanar.Ioan Stroia spune ca, atunci cand se simte inspirat, scrie poezii. In momentele in care vrea sa "evadeze" din ... citeste toata stirea