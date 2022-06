Teatru in cinema: "Cainele mamei mele", un spectacol-lectura ce poate fi vazut doar luni

Luni, 13 iunie, de la ora 19:00, in sala Chaplin a Cinematografului Arta, va putea fi urmarit spectacolul-lectura "Cainele mamei mele" de Alexandru Gorghe, in regia Luizei Mihailescu.Spectacolul este parte dintr-un amplu proiect regional al Institutului Goethe, "New Stages South-East", adresat profesionistilor din domeniul teatral, la care participa artisti din Bosnia Hertegovina, Bulgaria, Grecia (Atena / Salonic), Croatia, Romania / Republica Moldova, Serbia si Cipru.In urma mai multor ... citeste toata stirea