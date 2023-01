Teatrul "Andrei Muresanu" va programa spectacolul "Sindromul supravietuitorului", pentru a marca un an de la izbucnirea razboiului in Ucraina

Teatrul "Andrei Muresanu" (TAM) din Sfantu Gheorghe va prezenta, in februarie, sapte spectacole, printre care si productia "Sindromul supravietuitorului", prin care va marca atat "luna iubirii", cat si un an de la izbucnirea razboiului din Ucraina."Teatrul 'Andrei Muresanu' a pregatit programul lunii februarie, care cuprinde sapte dintre cele mai recente spectacole din repertoriu. Cum februarie este o luna a iubirii, spectatorii vor avea parte de mici surprize in zilele de 14 si 24 februarie. ... citeste toata stirea