Teatrul Independent Osono implineste 29 de ani

Joi, 3 februarie 2022, Teatrul Independent Osono isi sarbatoreste ziua de nastere in Budapesta. Cu prilejul aniversarii, Trupa va organiza un workshop teatral, dar si o intalnire a membrilor Osono, de la inceputuri pana in prezent. De la infiintarea sa, in 1993, si pana astazi, Trupa Osono a avut 183 de membri. In cei 29 de ani de existenta, Teatrul Osono a produs 22 spectacole, dintre care 6 in coproductie cu trupe din Thailanda, Maroc, Budapesta, Italia si Sfantu Gheorghe. Cu aceste productii ... citeste toata stirea