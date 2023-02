Teatrul Independent Osono implineste 30 de ani

Vineri, 3 februarie 2023, Teatrul Independent Osono isi sarbatoreste ziua de nastere in Budapesta. Cu prilejul aniversarii, trupa va prezenta spectacolul Nu exist, doar altii ma vad, va organiza si un workshop teatral, dar si o intalnire a membrilor Osono, de la inceputuri pana in prezent. De la infiintarea sa, in 1993, si pana astazi, Trupa Osono a avut 187 de membri. In cei 30 de ani de existenta, Teatrul Osono a produs 23 spectacole, dintre care 6 in coproductie cu trupe din Thailanda, Maroc, ... citeste toata stirea