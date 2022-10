"Trei surori" din Chisinau vin la Sfintu Gheorghe sa ne confrunte cu nostalgia pentru Moscova!

Cind am aflat ca Teatrul Luceafarul din Chisinau vine la Sfintu Gheorghe cu "Trei surori", imediat m-am hotarit ca o sa ma duc sa le vad, desi in ultimul timp nu prea mai am curiozitati teatrale. Dar pe Cehov l-am cautat mereu, mai ales pentru intrebarea cu care ne confrunta el in toate scrierile sale: Ce fel de eroi sintem? O intrebare pe care am gasit-o si in monografia Cehov a lui Henri Troyat: "Nu trebuie niciodata sa minti. Arta are tocmai acest excelent avantaj ca cei care o exercita nu ... citeste toata stirea