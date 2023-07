Filmul, teatrul, istoria, cultura, muzica si tematica medievala isi dau intalnire sambata si duminica, 22 si 23 iulie, in aer liber, in zona Camping din Intorsura Buzaului, la prima editie a festivalului "IntorsurArt - Medieval". La eveniment sunt asteptate familii cu copii si toti cei dornici sa isi petreaca timpul liber altfel.Programul cuprinde, asadar, spectacole de teatru, proiectii de film in aer liber, spectacole de improvizatie, ateliere, muzica stradala si altele. Invitati sunt ... citeste toata stirea