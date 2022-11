Un rebel din Rusia imparte Oxigen, cu ajutorul unor artisti maghiari din Sfintu Gheorghe

In 2019, cind Ivan Viripaev a ajuns pe scena Teatrului Tamasi Aron cu Iluzii, in regia lui Palffy Tibor, piesele sale erau montate in peste 250 de teatre din intreaga lume, unde era prezentat drept dramaturg rus. Intre timp, mai precis in luna mai 2022, Viripaev a renuntat la cetatenia rusa, a devenit cetatean polonez, dupa ce in februarie, impreuna cu alti prestigiosi si curajosi artisti rusi, a semnat un Apel online catre cetatenii Rusiei, chemindu-i sa spuna NU razboiului pe care Putin l-a ... citeste toata stirea