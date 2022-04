Virag Endre este noul director al Ansamblului de Dansuri "Haromszek"

Consiliul Judetean Covasna a organizat un concurs de proiecte de management pentru Ansamblul de Dansuri "Haromszek" - "Trei Scaune". In urma examinarii, comisia de evaluare l-a desemnat castigator pe Virag Endre, care, incepand din 14 aprilie, a preluat conducerea acestei importante si prestigioase institutii de cultura.Nascut in orasul Reghin, judetul Mures, noul director al Ansamblului de Dansuri "Haromszek", care locuieste in Sfantu Gheorghe din 1977, este membru fondator al acestuia si ... citeste toata stirea