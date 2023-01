Zilele Filmului Romanesc la cinema Arta by Cityplex

Cu ocazia Ziua Culturii Nationale, in perioada 13 - 19 ianuarie, la cinema Arta by Cityplex din Sfantu Gheorghe, pentru a sasea oara se organizeaza Zilele Filmului Romanesc. Organizatorii in program au selectat 7 filme de lungmetraj, de mai multe genuri: comedii, drame, thrillere, aventuri, fantastic, mister si un documentar, ce au avut premiera nationala in anul trecut, respectiv un film in avanpremiera, cu titlul Taximetristi.Programul Zilele Filmului Romanesc:13 ianuarie - vineri - ora ... citeste toata stirea