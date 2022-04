Zilele Filmului Spaniol la Cinema Arta din Sfantu Gheorghe

In perioada 1-10 aprilie, pentru a doua oara, la Cinema Arta din Sfantu Gheorghe vor fi organizate Zilele Filmului Spaniol, cu filme care exploreaza teme provocatoare, tipice cinematografiei spaniole, prezentate la un nivel artistic adecvat.Ideea proiectiilor s-a nascut sub pretextul, ca cel mai recent film al lui Pedro Almodovar, marele regizor al cinematografiei spaniole (Pe tocuri de ace, Totul despre mama mea, Vorbeste cu el etc.), Mame paralele (2021), cu Penelope Cruz si Milena Smit in ... citeste toata stirea