Ziua Culturii Nationale la Muzeul National al Carpatilor Rasariteni, 15 ianuarie 2023

Muzeul pregateste diverse activitati cultural-educative in locatii din Sfantu Gheorghe, Covasna si Miercurea Ciuc, unde va organiza lectii deschise, vizite in expozitie, ateliere si lansarea celui mai recent numar din revista de literatura Caietele de la Araci.Vineri, 13 ianuarie, in intervalul orar 10-15:Ziua Culturii Nationale la Prima Scoala Romaneasca din Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, cuprinde activitati precum vizita si ghidaj in expozitie, ateliere creative de scriere pe tablite, cu ... citeste toata stirea