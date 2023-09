In perioada 1-3 septembrie 2023, in Sala Polivalenta a CSS Tecuci, jud. Galati s-a desfasurat Cupa Romaniei la Ju-Jitsu (IJJF), rezervata tuturor categoriilor de varsta, la toate probele competitionale recunoscute de Federatia Romana de Arte Martiale, competitie care a adunat la start in jur de 350 de sportivi din intreaga tara.Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe a participat la aceasta competitie nationala cu doar 7 sportivi, legitimati la sectia de Arte Martiale, pregatiti de ... citeste toata stirea