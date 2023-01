2022, un an care a ridicat stacheta performantei

Odata cu disputarea partidei Sepsi OSK-Universitatea Cluj, pentru elevii lui Cristiano Bergodi anul 2022 a luat sfarsit. Un an in care Sepsi OSK a bifat cateva premiere si care a ridicat stacheta performantei pentru anii care vor veni.De obicei, sfarsitul de an este unul al bilantului. 2022 a fost din aceasta perspectiva unul deosebit pentru Sepsi OSK, incununat cu doua trofee, venite in premiera, Cupa Romaniei si Supercupa. Covasnenii de-a lungul anului au "luptat" pe patru fronturi: Liga 1 ... citeste toata stirea