5 sportivi de la CSM Sfantu Gheorghe vor participa Campionatele Europene de Ju-Jitsu

Sectia Arte Martiale a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe va fi reprezentanta de cinci sportivi legitimati, componenti in Lotului Romaniei, la Campionatele Europene de Ju-Jitsu, destinate categoriilor de juniori si tineret. Evenimentul va avea loc in perioada 1-3 aprilie a.c., in Creta - Grecia.Sportivi de la CSM Sfantu Gheorghe, pregatiti de antrenorii de judo si arte martiale - ju-jitsu Cristina si Petru Oltean, sunt: Veronica-Elena Oltean, la proba de Fighting U16 ani, ... citeste toata stirea