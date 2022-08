A doua infrangere consecutiva pentru Sepsi OSK

In etapa a 8-a din Superliga, la Targu Jiu, Sepsi OSK a pierdut cu 1-0 partida disputata cu FCU Craiova 1948, o infrangere dupa un gol primit pe nedrept, dar care a stabilit invingatoarea.Sepsi OSK a intrat mai bine in joc si prima ocazie i-a apartinut lui Matei, dupa o lovitura libera, dar Popa a intervenit cu succes. Tot covasnenii au fost, apoi, mai aproape de gol, dar Tudorie se afla in offside cand a introdus balonul in poarta gazdelor. Si FCU Craiova 1948 a avut un gol anulat pentru o ... citeste toata stirea