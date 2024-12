A doua infrangere in Cupa Romaniei

Formatia de liga secunda CSM Resita a invins echipa Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 3-1 (1-0), marti, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a grupelor Cupei Romaniei la fotbal.Raul Steau (37), Erico da Silva (72) si Robert Jerdea (90+2) au marcat golurile echipei antrenate de Flavius Stoican, in timp ce pentru Sepsi OSK, fosta castigatoare a trofeului, a punctat Sheriff Kallaku (50).Banatenii, victoriosi si in prima etapa, 1-0 cu SCM Ramnicu Valcea, in deplasare, au facut ... citește toată știrea