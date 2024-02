A doua infrangere pentru Sepsi-SIC in LNBF

Programata in etapa a 13-a din Liga Nationala la Baschet Feminin, partida dintre FCC Baschet UAV Arad si Sepsi-SIC s-a incheiat cu o noua infrangere a trupei conduse de Zoran Mikes, a doua in acest sezon al competitiei.Partida de la Arad se anunta dificila, gazdele ocupand locul al treilea in clasament. Totusi, Sepsi-SIC a avut o evolutie palida, pana la pauza trupa condusa de Zoran Mikes reusind sa marcheze doar 15 puncte (!). FCC Baschet UAV Arad si-a adjudecat ... citește toată știrea