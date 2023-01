In ultima partida amicala disputata la Belek, in cadrul cantonamentului desfasurat in Turcia, Sepsi OSK a remizat, scor 2-2, cu echipa din Cehia, Bohemians Praga.Dupa o prima repriza fara goluri, in partea secunda s-au marcat patru goluri, pentru covasneni reusitele avandu-i ca autori pe Ciobotariu si Dumitrescu. Sepsi OSK a inceput in formula: Niczuly - Dimitrov, Tamas, Ninaj, Ispas, Paun, Rodriguez, Stefanescu, Matei, Tudorie, ... citeste toata stirea