A inceput Campionatul Mondial din Qatar

Duminica s-a dat startul in cea de-a 22-a editie a Campionatului Mondial de fotbal, organizat in Qatar, pe Stadionul Al Bayt, Ecuador invingand tara gazda cu rezultatul de 2-0.S-a vorbit si s-a scris foarte mult despre Campionatul Mondial de fotbal, editia 2022, mai ales din perspectiva locului de desfasurare, precum si modului in care i-a fost atribuit Qatarului dreptul de organizare a celui mai important eveniment planetar. Din punct de vedere sportiv, prima partida a intrat deja in istorie. ... citeste toata stirea