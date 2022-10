A inceput returul in Liga 3

Liga 3, Seria 5, a programat partidele din etapa a 10-a, prima a returului sezonului regulat, echipele covasnene, Sepsi OSK 2 si KSE Targu Secuiesc, trecandu-si in cont o remiza si o infrangere.Pentru Sepsi OSK 2, returul a inceput in deplasare la Olimpic Cetate Rasnov, de unde elevii lui Valentin Suciu s-au intors cu o remiza, rezultat 1-1. Gazdele au deschis scorul si au mentinut avantajul pana in repriza secunda, cand Gyulai a egalat, in minutul 68. Sepsi OSK 2 a utilizat ... citeste toata stirea