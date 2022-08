A patra remiza

In etapa a 5-a din Superliga, Sepsi OSK a evoluat in deplasare la FC Voluntari, alb-rosiii inregistrand o noua remiza, a patra de la inceputul acestui sezon.Ca si in alte partide, Sepsi OSK a avut posesia si a construit mai mult, dar la finalizare a ajuns in prea putine randuri. Prima ocazie i-a apartinut lui Tudorie, care a reluat cu capul, portarul gazdelor, Popa, reusind sa retina cu emotii. Si, daca sansa lui Tudorie s-a consemnat in minutul 10, abia in minutul 31 Popa a trebuit sa ... citeste toata stirea