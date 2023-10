Echipa de handbal feminin Sepsi-SIC continua sa-si mentina suprematia in competitia Junioarelor 1, fiind lidera Seriei E cu procentaj maxim al victoriilor.Sepsi-SIC a evoluat la Hateg, in compania echipei CSS Hunedoara, partida din etapa a 5-a, ultima a turului, si s-a impus cu rezultatul de 49-37 (26-18). Fetele pregatite de Lucas Vitale Alvarez, Kolumban Anett si Eugen Ciulei au in acest moment patru ... citeste toata stirea