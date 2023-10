Prima repriza nu a fost prea bogata in faze de poarta. Totusi, Sepsi OSK a ratat sansa de a deschide scorul, chiar in minutul 4. Katanec l-a faultat in catreu pe Stefanescu, dar Matei a trimis din penalty in bara transversala. In continuare Poli Iasi a fost mai periculoasa, dar Niczuly a avut doua interventii bune la suturile expediate de Roman. De partea elevilor lui Liviu Ciobotariu am consemnat doar actinunea lui Stefan, a carui centrare a fost reluata in plasa laterala de Matei.In debutul ... citeste toata stirea