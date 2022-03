A sosit ziua mult-asteptata de iubitorii inotului: piscina din Sfantu Gheorghe se redeschide

Baza de inot din Sfantu Gheorghe isi reincepe activitatea de luni, 28 martie a.c., de la ora 15:00. Cu aceasta ocazie se relanseaza programul de initiere in sport, prin care copiii de clasa a IV-a vor invata sa inoate. Pentru evitarea disconfortului cauzat de numarul mare de elevi care participa la acest program, in zilele lucratoare, in intervalul orar 11-13 baza de inot va fi inchisa pentru ceilalti iubitori ai sportului in apa.Dupa doi ani grei de pandemie, in care piscina din Lunca ... citeste toata stirea