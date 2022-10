Acasa la campioana en-titre

Sepsi OSK va avea parte de o noua partida dificila: in etapa a 14-a din Superliga alb-rosiii vor evolua in deplasare la CFR Cluj, campioana en-titre.Invinsa la Sfantu Gheorghe de Farul Constanta, liderul clasamentului, Sepsi OSK va avea in fata un nou adversar de calibru, CFR Cluj, campioana en-titre. In momentul de fata, Sepsi OSK ocupa pozitia a cincea, insa ierarhia Superligii va reda adevarata pozitionare dupa disputarea restantelor. Chiar si asa, trupa lui Cristiano Bergodi e in carti ... citeste toata stirea