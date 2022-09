Achahbar, Rondon si Tudorie, in echipa ideala a etapei a 11-a

Sepsi OSK a obtinut cea mai categorica victorie din istoria sa, 7-0 cu FC Botosani, in etapa a 11-a din Superliga, trei dintre cei care au contribuit la acest succes, Anass Achahbar, Mario Rondon si Alexandru Tudorie, fiind nominalizati in echipa ideala a rundei.Dupa o serie de trei infrangeri consecutive, se parea ca sirul insucceselor pentru Sepsi OSK nu se mai termina, dar in ultimele doua etape elevii lui Cristiano Bergodi au revenit si au readus zambetul pe buzele suporterilor. Cu ... citeste toata stirea