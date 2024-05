ACS Arcus a castigat in premiera Cupa Romaniei Covasna

Stadionul Municipal din Sfantu Gheorghe a gazduit finala Cupei Romaniei Covasna, trofeu care a revenit in premiera echipei ACS Arcus care a trecut cu rezultatul de 3-2 de CSO Baraolt.Asa cum spuneam si in prefata finalei, ACS Arcus este revelatia acestei editii din Cupa Romaniei, faza regionala, ajungand in ultimul act al competitiei dupa ce a eliminat pe Staruinta Zagon, detinatoarea trofeului, si AS Covasna, doua echipe mai bine clasate in Liga 4.Desigur, si prin prisma clasamentului ... citește toată știrea