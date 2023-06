S-a incheiat competitia Cupa Romaniei, editia 2022-2023, faza judeteana, dupa ce in finala disputata la Arcus, ACS Staruinta Zagon a trecut de CSO Baraolt.Practic aceasta editie a Cupei Romaniei, faza judeteana, a cuprins patru etape. ACS Staruinta Zagon a trecut pe rand de AS Progresul Sita Buzaului (scor 10-1), ASFC Bretcu (scor 3-0) si in semifinale de AS Covasna (scor 1-1, 3-0 dupa executarea loviturilor de departajare). CSO Baraolt a ... citeste toata stirea