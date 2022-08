Acvilele vor juca pentru locurile 9-16 la CE FIBA U16

Zilele acestea, in Podgorica, Muntenegru, se desfasoara competitia de baschet FIBA U16 Women's European Championship, Division B, la care participa si echipa Romaniei, in a carei componenta se regaseste o sportiva de la CSS Sfantu Gheorghe, Nemes Greta.Dupa rezultatele din prima faza a competitiei, Acvilele s-au clasat pe locul patru, in grupa cu Austria, Slovacia, Marea Britanie si Luxemburg, singura victorie a Acvilelor inregistrandu-se in partida ... citeste toata stirea