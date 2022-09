Adrian Boglut s-a remarcat la Campionatul Balcanic de Jiu-Jitsu

Participant la Campionatul Balcanic de Jiu-Jitsu care a avut loc in Bosnia-Hertegovina, un sportiv legitimat la CSM Sfantu Gheorghe, Adrian Boglut, s-a remarcat prin cucerirea a doua medalii, una de aur, respectiv una de argint.CSM Sfantu Gheorghe, sectia de Arte martiale, antrenor Oltean Cristina, a participat la Campionatul Balcanic de Jiu-Jitsu, desfasurat in perioada 16-18.09.2022 in Bosnia-Hertegovina , eveniment la care au participat 654 de sportivi din 19 tari. Romania s-a clasat pe ... citeste toata stirea