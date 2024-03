Adversar dificil pentru Sepsi-SIC

In urma tragerii la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei la futsal, Sepsi-SIC o va intalni pe CSM Deva in partida care va decide una dintre finaliste.Turneul Final Four al Cupei Romaniei la futsal, editia 2023-2024, va fi gazduit de Timisoara, in perioada 2-3 aprilie. Una dintre echipele calificate este Sepsi-SIC, alaturi de CSM Deva, ACS Mausoleul Marasesti si CFR 1933 Timisoara. Pentru a ajunge in aceasta faza a competitiei, Sepsi-SIC a trecut fara emotii de ACS Korondy Junior 2017 Corund ... citește toată știrea