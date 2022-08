Daca va reusi sa o elimine pe Djurgarden IF, in turul 3 preliminar din Conference League, Sepsi OSK va intalni castigatoarea dublei manse dintre APOEL Nicosia si FC Kyzylzhar.Desi inca nu s-au disputat partidele din turul trei preliminar al Conference League, echipele implicate in competitie, printre care si Sepsi OSK, isi pot face planuri de ... citeste toata stirea