Adversar din Liga 2 pentru KSE Targu Secuiesc in Cupa Romaniei

Au fost stabilite prin tragere la sorti partidele din Turul 3 contand pentru Cupa Romaniei, faza a competitiei in care KSE Targu Secuiesc o va intalni pe FC Brasov, echipa din Liga 2.Desigur, cu cat competitia aveanseaza catre fazele superioare, adversarele devin tot mai puternice, astfel KSE Targu Secuiesc, aflata in Liga 3, o va intalni in Turul 3 al Cupei Romaniei pe FC Brasov din esalonul secund. Trupa condusa de Gazda Jozsef nu a inceput bine sezonul din Liga 3, doua infrangeri in tot ... citeste toata stirea