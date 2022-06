Adversare accesibile pentru echipele romanesti in Europa Conference League

Cele trei echipe romanesti din Europa Conference League la fotbal vor avea adversare accesibile in turul al doilea preliminar, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri, la Nyon.Astfel, vicecampioana Romaniei, FCSB, va juca impotriva invingatoarei dintre FC Saburtalo (Georgia) si Partizani Tirana (Albania). FCSB va disputa primul meci in deplasare pe 21 iulie, iar mansa secunda la Bucuresti, pe 28 iulie.Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, castigatoarea Cupei Romaniei, la a doua sa participare in ... citeste toata stirea