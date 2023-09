In etapa a 8-a din Superliga, Sepsi OSK a reusit sa obtina o victorie in extremis, 1-0 cu UTA Arad, gratie golului marcat de Aganovic in al treilea minut de prelungiri.Partida a inceput echilibrat, iar oaspetii au aratat clar ca doresc sa obtina puncte la Sfantu Gheorghe. Pana spre finalul primei reprize au fost putine situatii de poarta, practic nicio ocazie clara de a marca pentru niciuna dintre echipe. In minutul 33 Iacob a scos reluarea lui Safranko, apoi, in replica, atacantul aradenilor, ... citeste toata stirea