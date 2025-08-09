Editeaza

Al doilea meci, a doua remiza pentru Sepsi OSK

Sambata, 09 August 2025, ora 16:46
Intr-un meci contand pentru cea de a doua etapa din Liga 2, la Buzau, echipa locala Metalul a incheiat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (0-0).

Prima mare ocazie apartine lui Sepsi: in minutul 4, pe contraatac, Cimpean suteaza din afara careului, dar mingea nimereste bara din stanga.

Gazdele raspund in minutul 23 prin Tudorica, care, din careu, suteaza la coltul lung, putin pe langa poarta.

Metalul domina a doua parte a primei reprize, dar ocaziile apar abia catre final.

