Alearga in memoria eroilor! Alergare memoriala Fitness Tribe la Sfantu Gheorghe

Sportivii amatori ai Asociatiei Fitness Tribe din Sfantu Gheorghe isi aduc omagiul in fata memoriei eroilor din 1848 printr-o alergare comemorativa ca parte a seriei de evenimente din 15 martie. Evenimentul, organizat de Asociatia Fitness Tribe in parteneriat cu Casa de Cultura Konya Adam si Primaria Sfantu Gheorghe, va avea loc joi, 14 martie, incepand cu ora 17:00.Participantii la evenimentul sportiv intitulat "Alearga in memoria eroilor!" se vor alinia la monumentul comemorativ al Bataliei ... citește toată știrea