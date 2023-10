In perioada 14-15 octombrie, au fost organizate doua evenimente importante de alergare, Raiffeisen Bank Bucharest Marathon si Spar Budapest Maraton, la care au participat si reprezentanti ai judetului nostru, membri ai Cercului de alergare Gall Lajos, Fitness Tribe sau fara apartenenta la vreun club.La Bucuresti. probele au fost pe distantele de 10, 21 si 42 km individual, sau stafete de 4 persoane. In proba de stafeta, reprezentatii cercului de alergare, sub denumirea de Haromszek, in ... citeste toata stirea