In data de 12 noiembrie, la Brasov, a fost organizat un eveniment cu traditie, "Crosul 15 noiembrie", la care alergatorii covasnenii au participat in numar mare, si au obtinut rezultate frumoase.La acest concurs au fost prezenti elevi din cadrul CSS Sfantu Gheorghe, dar si membri ai Cercului de alergare "Gall Lajos", Fitness Tribe si AS Sepsitri Sport Club. Din pacate organizarea nu s-a ridicat la nivelul unei competitii de traditie, participantii avand de suferit din mai multe cauze.