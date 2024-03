Ambele echipe covasnene au fost invinse la reluarea Ligii 3

Partidele din Liga 3 s-au reluat cu etapa a 16-a din sezonul regulat, Sepsi OSK II fiind invinsa pe propriul teren, in timp ce KSE Targu Secuiesc a cedat in deplasare.Sepsi OSK II a primit vizita ultimei clasate, SR Brasov, echipa care pana in aceasta etapa avea in linia de clasament o singura victorie. Cu toate acestea, elevii lui Valentin Suciu au cedat cu rezultatul de 1-0, unica reusita a partidei consemnandu-se in repriza secunda.In schimb, KSE Targu Secuiesc a avut o deplasare ... citește toată știrea