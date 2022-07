Sepsi-SIC, campioana si detinatoarea Cupei Romaniei in baschetul feminin, a anuntat ca, dupa o pauza de un an, Annemarie Godri-Parau revine in tricoul alb-verde.Annemarie Godri-Parau, capitanul echipei Sepsi-SIC, revine dupa un an de absenta. Ultima partida disputata a fost in 2021, dupa care si-a intrerupt activitatea devenind mama. Pentru ... citeste toata stirea