Antrenamente de fotbal pentru copiii din Barcani

Copiii din comuna Barcani vor avea o noua ocazie de a-si petrece diferit timpul liber. Primaria si Asociatia Viitorul Amo vor organiza antrenamente de fotbal. Inscrierile vor avea loc sambata, pe 7 ianuarie, de la ora 18:00, in sala de sport din Barcani. Primarul Nicolae Pastor a spus, pentru CovasnaMedia si Observatorul de Covasna, ca isi doreste astfel sa ii incurajeze pe cei mici sa faca miscare.Inscrierile si organizarea in echipe pentru initierea si formarea in fotbal se vor face pentru ... citeste toata stirea