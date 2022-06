Aproximativ 100 de tineri din zona Intorsura Buzaului, parte din proiectul "Outdoor 4 Life"

In perioada 15.05.2022-15.06.2022, Asociatia de tineret si sport TEO din Intorsura Buzaului a desfasurat activitati de tip non formal, de comunicare, socializare, autocunoastere, dezvoltare personala si recreere cu un grup de aproximativ 100 de tineri din Intorsura Buzaului si imprejurimi, in cadrul proiectului "Outdoor 4 Life", misiunea proiectului fiind cultivarea unor abilitati benefice pentru viata prin activitati outdoor. Beneficiarii proiectului sunt atat membrii grupului tinta, cat si ... citeste toata stirea