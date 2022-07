Argint in Suedia pentru Denisa Constandache si Eugen Ciulei

Nationala Romaniei de handbal feminin cadete a pierdut o singura partida in Suedia, la Goteborg, in cadrul competitiei European Open Women U16, si astfel a cucerit medalia de argint.La acest parcurs foarte bun si-au adus contributia si doi reprezentanti ai Sepsi-SIC, respectiv CNE Sfantu Gheorghe, sportiva Denisa Constandache si antrenorul cu portarii Eugen Ciulei. In faza grupelor, Romania a trecut de Slovenia (26-16), Estonia (29-12), Letonia (32-13) si Franta (25-24). Apoi, ... citeste toata stirea